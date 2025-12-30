دوري النجوم.. ديالى يعمق من جراحات القاسم ويحقق الفوز بثلاثية نظيفة

شفق نيوز- ديالى

‏حقق فريق نادي ديالى فوزاً كبيراً على ضيفه القاسم، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي ديالى الرياضي في الساعة 4:00 عصراً وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديالى بثلاثة أهداف دون مقابل، جاء الهدف الأول عن طريق أيمن بن محمود في الدقيقة 26، بينما سجل الهدف الثاني أيمن صفاقصي في الدقيقة 35، وأياد عبد فرحان في الدقيقة 44.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المواجهة.

شهد اللقاء طرد لاعب نادي القاسم، كرار علي في الدقيقة 62 لتعدد البطاقات ليكمل القاسم المواجهة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق ديالى رصيده للنقطة 19 بالمركز الثاني مؤقتاً، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الواحدة بالمركز الأخير.