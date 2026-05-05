دوري النجوم.. دهوك ينتصر على نفط البصرة والشرطة يخطف الفوز من نوروز

شفق نيوز- دهوك/ السليمانية

‏تمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الفوز على ضيفه نفط ميسان، كما خطف الشرطة فوزاً سهلاً من نوروز، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة دهوك ونفط ميسان على ملعب الأول دهوك عند الساعة الـ5:30 مساءً، وانتهت بنتيجة 2-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط ميسان بهدف واحد دون مقابل جاء في الدقيقة 40 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ديمي داودا.

‏وفي الشوط الثاني أدرك فريق دهوك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب بيتر كوركيس، وأضاف نفس اللاعب هدف دهوك الثاني في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع دهوك رصيده للنقطة 45 بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 27 بالمركز 18.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات، فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق نوروز بثلاثية نظيفة.

و‏جرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب نوروز في السليمانية.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب مصطفى سعدون في الدقيقة 45+5.

وأضاف الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب أحمد يحيى، وسجل الشرطة هدفه الثالث عن طريق جونيور سامبو في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة 70 بالمركز الثاني وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 47 بالمركز التاسع.