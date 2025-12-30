دوري النجوم.. دهوك يفوز على القوة الجوية والشرطة يخسر أمام أمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

‏خطف فريق دهوك فوزاً ثميناً من مضيفه القوة الجوية، فيما خسر الشرطة أمام أمانة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري النجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت مباراة القوة الجوية ودهوك على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند 6:30 مساء، وانتهت لصالح الضيف بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دهوك بهدفين دون مقابل لفريق القوة الجوية، سجل هدفي الشوط اللاعب بيتر كوركيس في الدقيقة (9 و33).

‏وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 11 بالمركز 14، وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 17 بالمركز الثالث.

وضمن المنافسات نفسها حقق فريق أمانة بغداد فوزاً مهماً على ضيفه فريق الشرطة بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الساحر أحمد راضي.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل أمانة بغداد في الشوط الأول عن طريق اللاعب بختيارجون كاسموف في الدقيقة التاسعة، وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق حسين علي.

وفي الشوط الثاني سجل أمانة بغداد هدفه الثاني عن طريق نفس اللاعب بختيارجون كاسيموف في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة رفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 15 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 15 بالمركز الرابع.