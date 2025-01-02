دوري النجوم.. دهوك يحقق فوزاً صعباً على نفط البصرة

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك، يوم الخميس، على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 1-0 في منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة 5:00 مساءً على ملعب دهوك.

وبعد أن أضاع دهوك ركلة جزاء نفذها باشنغ عبد الله، حيث نجح حارس نفط البصرة بردها في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، عاد ليسجل الفريق هدف الانتصار عن طريق اللاعب كريم درويش في الدقيقة 90.

وبعد النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 18 بالمركز السابع، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 11 بالمركز 15.