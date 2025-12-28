"دوري النجوم".. ثنائية حيدر عبد الكريم تقود الزوراء لفوز مهم على الميناء

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الزوراء، مساء اليوم الأحد، فوزاً مستحقاً على ضيفه الميناء بنتيجة (2-0)، في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة السادسة مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب حيدر عبد الكريم، بعد مجهود فردي مميز توغل خلاله مستنداً إلى مهارته الفنية والبدنية، قبل أن يسدد الكرة على يمين حارس مرمى الميناء معلناً هدف التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني، عاد حيدر عبد الكريم ليضيف الهدف الثاني للزوراء في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، مؤكداً تفوق فريقه.

وبهذا الفوز، رفع الزوراء رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الميناء عند 12 نقطة في المركز العاشر.