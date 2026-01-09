دوري النجوم.. ثلاث نقاط لدهوك وواحدة لزاخو والزوراء يعود من ميسان بنقطة يتيمة

شفق نيوز- دهوك/ميسان

شهدت منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، فوزاً مستحقاً لفريق دهوك على الميناء، في حين تعادل زاخو مع أمانة بغداد، والزوراء مع نفط ميسان، حيث انطلقت المباريات الثلاث عند الساعة الـ 3:00 عصراً بالتوقيت المحلي.

ففي دهوك، حقّق فريق نادي دهوك الرياضي، الفوز على الميناء بهدف واحد دون رد.

وجرت المباراة على ملعب دهوك الدولي، وانتهى شوطها الأول بتقدّم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل للميناء، جاء عن طريق اللاعب بولي سامبو في الدقيقة 15، في حين لم تتغير نتيجة الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وفي مباراة ثانية، حقق فريق زاخو تعادلاً صعباً من ضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 2-2.

وجرت المباراة على ملعب زاخو الدولي، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل لأمانة بغداد، سجّله ديبودي أوغونا في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تمكّن أمانة بغداد من تعديل النتيجة عن طريق أيمن ارزيج في الدقيقة 72، قبل أن يسجّل هدفه الثاني في وقت صعب عند الدقيقة 89 عن طريق ميلاد فلاح، وفي الدقيقة 90+8 سجّل أمجد عطوان هدف التعادل القاتل لزاخو من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء طرد لاعب زاخو مهدي كامل، في الدقيقة 56 ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي محافظة ميسان، ولحساب مباراة أخرى، تعادل الزوراء مع مضيّفه نفط ميسان بنتيجة 2-2، حيث جرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، حيث سجّل الزوراء أولاً عن طريق كاظم رعد في الدقيقة 6، وعدّل نفط ميسان النتيجة من ركلة جزاء نفّذها بنجاح علاء سعد في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجّل الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 61 عن طريق إبراهيم توميو، وتمكّن نفط ميسان من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب فقار عبد في الدقيقة 69.