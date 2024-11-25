دوري النجوم.. ثلاث مواجهات اليوم أبرزها فض شراكة الزوراء والكرمة

شفق نيوز/ تستأنف، اليوم الاثنين، منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة، فيما تأجل لقاء القوة الجوية ونوروز بسبب ارتباط الجوية بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق الكرمة نظيره الزوراء في تمام الساعة 2:30 ظهراً على ملعب الرمادي، في مواجهة حاسمة لفض الشراكة على المركز الثاني، حيث يملك كل منهما 13 نقطة، مع أفضلية للكرمة بفارق الأهداف.

وفي نفس التوقيت، يلتقي فريق النفط مع الكرخ على ملعب الكوت الأولمبي، بعد قرار لجنة المسابقات نقل المباراة من ملعب الكرخ، مع الإبقاء على موعدها المقرر مسبقاً.

أما في السابعة والنصف مساءً، فيستضيف فريق الطلبة نظيره نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي.

تأجيل مباراة الجوية ونوروزوأعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراة القوة الجوية وضيفه نوروز، التي كانت مقررة اليوم، إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الجوية في دوري أبطال آسيا.

ترتيب الدوري بعد الجولة السابعةيتصدر فريق الشرطة ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، يليه الكرمة والزوراء بـ13 نقطة لكل منهما مع أفضلية للكرمة بفارق الأهداف.

وتأتي فرق زاخو، القوة الجوية، النفط، والكهرباء برصيد 12 نقطة لكل فريق، مع تفوق زاخو بفارق الأهداف في المركز الرابع.