‏دوري النجوم.. تعادل إيجابي ينهي لقاء النجف وأمانة بغداد

شفق نيوز- النجف

تعادل ‏فريق النجف مع ضيفه أمانة بغداد بهدف لمثله، يوم الخميس، وذلك في ختام الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي عند 6:00 مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم فريق النجف بهدف واحد دون مقابل لفريق امانة بغداد، جاء عن طريق اللاعب علي رحيم عند الدقيقة 31.

‏وفي الشوط الثاني، عدّل أمانة بغداد النتيجة بعد أن سجل اللاعب حسين طالب هدفاً في الدقيقة 69.

‏وبهذه النتيجة، رفع فريق النجف رصيده للنقطة 18 بالمركز 19، كما رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 34 بالمركز 17.