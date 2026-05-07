دوري النجوم.. تعادل إيجابي ينهي لقاء النجف وأمانة بغداد
2026-05-07T17:05:15+00:00
شفق نيوز- النجف
تعادل فريق النجف مع ضيفه أمانة بغداد بهدف لمثله، يوم الخميس، وذلك في ختام الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.
المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي عند 6:00 مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم فريق النجف بهدف واحد دون مقابل لفريق امانة بغداد، جاء عن طريق اللاعب علي رحيم عند الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني، عدّل أمانة بغداد النتيجة بعد أن سجل اللاعب حسين طالب هدفاً في الدقيقة 69.
وبهذه النتيجة، رفع فريق النجف رصيده للنقطة 18 بالمركز 19، كما رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 34 بالمركز 17.