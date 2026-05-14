دوري النجوم.. تعادل نفط ميسان مع الكرمة والنفط مع الميناء

تعادل فريق نفط ميسان، مع ضيفه الكرمة بهدف لكل منهما في انطلاق الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الخميس.

وجرت المباراة على ملعب ميسان الاولمبي عند الساعة 5:30 مساءً، وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نفط ميسان بهدف دون رد للكرمة سجله اللاعب محمد سلام في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني حاول الكرمة تسجيل هدف التعديل، إلا أنه اخفق بتحقيق ذلك رغم الفرص السهلة والمحاولات الكثيرة التي اضاع من خلالها اهداف محققة حتى نهاية المباراة بوقتها الأصلي، حيث تمكن الكرمة من تعديل النتيجة في الثواني الاخيرة عن طريق اللاعب احمد عبد القادر بالدقيقة 90+3 لينهي بعدها حكم اللقاء، المباراة مباشرة معلنا عن تعادل الفريقين ايجابا.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 34 بالمركز 17، ورفع الكرمة رصيده للنقطة 58 بالمركز السادس.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق النفط مع ضيفه الميناء بهدف واحد لكل منهما، وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب الكابتن شرار حيدر ببغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه في الدقيقة 70 عبر اللاعب مهند عبد الرحيم، وتمكن فريق النفط من تعديل النتيجة في الدقيقة 75 عن طريق محمد عدنان.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 41 بالمركز 13 بينما رفع الميناء رصيده للنقطة 36 بالمركز 15.