دوري النجوم.. تعادل مجنون في ديربي بغداد والزوراء يخطف النقاط من الغراف

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الشرطة مع ضيفه فريق الطلبة بمباراة، ديربي جماهيري بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة 11:15 ليلا على ملعب نادي الشرطة في بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدفين لهدف، سجل الطلبة أولا عن طريق اللاعب غيث معروفي في الدقيقة 11، وعدل الشرطة النتيجة عن طريق معتز زادم في الدقيقة 18، وعاد معتز زادم ليسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول عند الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني اضاف الشرطة هدفاً ثالثا جاء عن طريق خطا دفاعي لاعب الطلبة حسين عمار في الدقيقة 67، وتمكن الطلبة من تسجيل الهدف الثاني عن طريق علي يوسف في الدقيقة 84، وتمكن زيد اسماعيل من تسجيل هدف التعديل القاتل ومن تسديدة قوية للطلبة في الدقيقة 90+2.

وشهدت الدقائق الـ16 الاولى من المباراة خللًا في اتصال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، قبل أن تتمكن الكوادر الهندسية من استعادة الاتصال عبر ترددات بديلة ، وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها منظومة الفار بملاعبنا.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 48 بالمركز الثاني ورفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 44 بالمركز الثالث.

وفي المباراة الثانية التي جرت ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الزوراء على مضيفه الغراف 1-0، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الناصرية الأولمبي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدف واحد دون مقابل للغراف، جاء الهدف عبر اللاعب هيران احمد في الدقيقة 29 .

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء، ورفع الزوراء رصيده للنقطة 37 بالمركز للسابع وتجمد رصيد للغراف عند النقطة 29 بالمركز العاشر.