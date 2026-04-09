"دوري النجوم".. تعادل مثير بين أربيل والموصل وفوز للكهرباء وديالى

تعادل فريق أربيل مع ضيفه الموصل إيجابياً، مساء اليوم الخميس، فيما فاز الكهرباء على الميناء، وديالى على نفط ميسان، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى لقاء فريق أربيل مع ضيفه الموصل بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري في أربيل، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدفين دون مقابل، سجلهما شيرزود تيميروف في الدقيقتين 3 و28 (من ركلة جزاء).

وتغيّرت مجريات اللعب في الشوط الثاني بعد تسجيل الموصل هدفه الأول في الدقيقة 68 عن طريق أكرم رحيم، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 74 من ركلة جزاء نفذها بنجاح سيدريك نغاه.

فيما فاز فريق الكهرباء على ضيفه الميناء بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت على ملعب الزوراء في بغداد، بينما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الكهرباء هدفه الأول في الدقيقة 65 عبر اللاعب أميامتشي أوغسطين، وأضاف نهاد محمد الهدف الثاني للكهرباء في الدقيقة 90+2.

كما فاز فريق ديالى على ضيفه نفط ميسان بهدف وحيد دون رد، في مباراة جرت على ملعب ديالى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف ديالى في الدقيقة 54 عن طريق مقتدى حسن.