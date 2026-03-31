"دوري النجوم".. تعادل قاتل في ديربي بغداد وأربيل والزوراء يتقاسمان النقاط

شفق نيوز- بغداد

جرت، يوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات عند الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

تعادل فريق الشرطة في مواجهة مثيرة مع القوة الجوية، في قمة الجولة وديربي بغداد الجماهيري، بثلاثة أهداف لكل منهما، واحتضن ملعب الشعب الدولي المواجهة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لكلا الفريقين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون رد على القوة الجوية، سجل الهدف الأول للشرطة محمود المواس في الدقيقة 10، وأضاف الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 35 برأسية عبد المجيد بو بكر.

وفي الشوط الثاني، قلّص القوة الجوية النتيجة عبر اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 72، وسرعان ما سجل الشرطة هدفه الثالث بعد دقيقة واحدة، عند الدقيقة 73، وعاد فريق القوة الجوية ليقلص النتيجة بعد تسجيل هدف ثانٍ من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 82، ومن ركلة جزاء سجل هيثم الحويني هدف التعادل في الدقيقة +90.

وشهد اللقاء طرد لاعب الشرطة حسن أحمد في الدقيقة 80، ليكمل الشرطة المباراة منقوص العدد بعشرة لاعبين.

وفي المواجهة الثانية، تعادل أربيل مع ضيفه فريق الزوراء بهدف واحد لكل منهما، وأقيمت المباراة على ملعب فرانسو حريري في مواجهة جماهيرية مثيرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، جاء هدف أربيل عن طريق مايكل كابريل في الدقيقة 65، وأدرك الزوراء التعادل عبر اللاعب برايان رياسكوس في الدقيقة 71.

وفي اللقاء الثالث، تمكن نوروز من تحقيق الفوز على ضيفه نفط ميسان بهدفين نظيفين، وجرت المواجهة على ملعب نوروز في السليمانية.

انتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدفين دون رد، جاء هدف نوروز الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 25 نفذها بنجاح نيتو أكارا، وسجل محمد رضا الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة 41، حيث بقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.