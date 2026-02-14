دوري النجوم.. تعادل ديالى والكرمة والكهرباء يخطف 3 نقاط من النجف

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق ديالى مع ضيفه فريق الكرمة 1-1 ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب ديالى عند 5:30 من مساء اليوم، و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل ديالى هدفه في الدقيقة 46 عن طريق ايمن صفاقصي، وتمكن الكرمة من التعديل في الدقيقة 71 عن طريق احمد مكنزي.

وشهد اللقاء طردان الأول للاعب فريق ديالى علي رحيم في الدقيقة 79 والثاني للاعب الكرمة أحمد الطائي في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع فريق ديالى رصيده للنقطة 27 بالمركز العاشر، ورفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 35 بالمركز الثالث.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكهرباء على مضيفه فريق النجف 2-1، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النجف بهدف مقابل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ابراهيما هارونا في الدقيقة 45+14.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدف التعديل عن طريق اللاعب احمد عايد في الدقيقة 57 واضاف الكهرباء هدفه الثاني عن طريق ارستن اوميتو في الدقيقة 73.