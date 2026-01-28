دوري النجوم.. تعادل الميناء والنفط والموصل يعبر القاسم

شفق نيوز- البصرة/ النجف

‏تعادل فريق الميناء مع ضيفه النفط من دون اهداف، فيما تغلب الموصل على القاسم، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الميناء والنفط على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة عن الساعة الثالثة وانتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيده للنقطة 20 بالمركز 12، ورفع فريق الميناء رصيده للنقطة 18 بالمركز 13.

وضمن المنافسات حقق فريق الموصل فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 3-2.

و‏جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الموصل بهدفين لهدف، سجل القاسم هدفه أولاً في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب إيلي سوج، وسجل الموصل هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء الدين الدالي في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 45 أضاف إبراهيم غازي الهدف الثاني للموصل.

وفي الشوط الثاني سجل الموصل هدفه الثالث عن طريق اللاعب علاء الدين الدالي في الدقيقة 65، وقلص القاسم النتيجة بعد تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4 نفذها بنجاح إيلي سوج.

وبهذه النتيجة رفع الموصل رصيده للنقطة 18 بالمركز 14، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الوحيدة بالمركز الأخير.