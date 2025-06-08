دوري النجوم.. تحديد موعد مباراة مؤجلة بين دهوك والميناء

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، عن تحديد موعد مباراة مؤجلة من الجولة 27 لدوري النجوم.

‏وستقام مباراة فريق دهوك وضيفه فريق الميناء ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الثلاثاء 17 من شهر حزيران يونيو الجاري، عند الساعة السابعة مساءً على ملعب دهوك.

ويسعى فريق دهوك لتحقيق الفوز وكسب نقاط اللقاء للارتقاء الى مركز افضل من المباراة المؤجلة، لا سيما وأنه يحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة.

بينما يحاول الميناء تحسين موقعه، وهو يلاقي دهوك على ارضه ووسط جمهوره، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.