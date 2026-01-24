دوري النجوم.. تحديد موعد الجولة الـ15 وهذا هو الترتيب والهدافين

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن موعد انطلاق منافسات الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق، والتي ستقام ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 26 من الشهر الحالي، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وستشهد هذه الجولة إقامة 10 مواجهات مرتقبة تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

وعقب ختام الجولة الـ14، واصل فريق أربيل صدارته لترتيب دوري نجوم العراق، رغم خسارته الأخيرة أمام الطلبة بنتيجة (0-4)، إذ يتصدر برصيد 30 نقطة.

في المقابل، واصل فريق الكرمة مطاردته للمتصدر بعدما قلّص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، ليحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وقفز فريق القوة الجوية إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، عقب فوزه في الجولة الـ14، يوم أمس الجمعة، على القاسم بهدفين دون مقابل، فيما تراجع فريق الشرطة إلى المركز الرابع بعد تعادله مع الميناء بنتيجة (1-1).

وتساوت ثلاث فرق في عدد النقاط مع الشرطة، إلا أن فارق المواجهات المباشرة وضع الزوراء في المركز الرابع، يليه الكرخ خامساً، ثم الطلبة سادساً.

وفي أسفل جدول الترتيب، تشتد المنافسة للهروب من المراكز المتأخرة، حيث تراجع فريق نوروز إلى المركز الـ17 برصيد 13 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الـ18 برصيد 8 نقاط، ثم النجف في المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، فيما يقبع فريق القاسم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أما على صعيد الهدافين، فيتصدر الأوزبكي شيرزود تيميروف قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً، يليه لاعب الكرخ يونس حمود في المركز الثاني بـ9 أهداف، ثم لاعب الموصل علاء الدين الدالي ثالثاً بـ8 أهداف، وجاء لاعب الغراف كينغسلي كوكو رابعاً بـ7 أهداف.