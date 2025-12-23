القاسم يخسر مباراة الكهرباء إثر وجود 7 لاعبين فقط داخل الملعب

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق الكهرباء على نظيره القاسم بنتيجة 2–0، إثر عدم تكافؤ عدد لاعبي القاسم والذي حضر بثمانية لاعبين فقط قبل أن يصاب أحدهم، وتعذر إكمال اللقاء، كونه الحد الأدنى غير المسموح به قانونياً لاستمرار المباراة.

وأطلق حكم اللقاء صافرة البداية، فيما دخل فريق القاسم المباراة بثمانية لاعبين فقط، كون القانون يسمح بذلك.

وشهدت المباراة حضور ثمانية لاعبين من نادي القاسم، بعدما عزف بقية اللاعبين عن الحضور بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية منذ أشهر.

وفي الدقيقة الثالثة سجل نهاد محمد هدفاً مبكراً لفريق الكهرباء، قبل أن يضيف الفريق الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمد عايد.

وقرر حكم المباراة محمد صلاح إنهاء اللقاء عند الدقيقة 18، عقب إصابة أحد لاعبي فريق القاسم، ما أدى إلى انخفاض عدد لاعبي الفريق إلى سبعة لاعبين، وهو العدد غير المسموح به قانونياً لاستمرار المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد القاسم عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

يذكر أن مصدراً في نادي القاسم قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأن ثمانية لاعبين فقط غادروا إلى بغداد لخوض مباراة الفريق أمام الكهرباء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.