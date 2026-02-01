دوري النجوم.. النفط يُرغم الزوراء على التعادل وزاخو مع الميناء "حبايب"

شفق نيوز- بغداد/ زاخو

‏تعادل فريقا الزوراء والنفط من دون أهداف، فيما انتهى لقاء زاخو والميناء بهدف لكل منهما، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب الكابتن شرار حيدر وسط العاصمة بغداد، وهو ملعب الافتراضي لفريق نادي النفط، وانتهت بالتعادل من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 28 بالمركز السادس، ورفع النفط رصيده للنقطة 21 بالمركز 12.

وأُسندت لجنة الحكام مهمة تقنية الـVAR للحكم الدولي واثق محمد في مباراة الزوراء والنفط، في قرار عُدّ تحدياً واضحاً لمطلب إدارتيّ الزوراء والقوة الجوية في بيان مشترك تضمن اعتراضهما على تسميته في كل مبارايتهما خلال دوري نجوم العراق، حيث جاء قرار إسناد المهمة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وفي آخر مواجهات الجولة 16 تعادل فريق زاخو مع ضيفه فريق الميناء بهدف واحد لكل منهما. ‏وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب زاخو الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد قاسم نصيف في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تمكن زاخو من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب إندري تشيكيتشي في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 27 بالمركز الثامن، كما رفع الميناء رصيده للنقطة 19 بالمركز 13.