دوري النجوم.. النفط يفوز على نوروز وتعادل النجف ونفط البصرة

شفق نيوز/ فاز فريق النفط على مضيفه نوروز بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة 8:30 مساءً، على ملعب نوروز في السليمانية.

وجاء الهدف الوحيد للنفط في الشوط الثاني عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 51 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 41 بالمركز 12.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه النجف من دون أهداف.

وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب الفيحاء في البصرة.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط البصرة رصيده للنقطة 28 بالمركز 18، ورفع النجف رصيده للنقطة 38 بالمركز 15.