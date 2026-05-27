دوري النجوم.. النفط يخطف ثلاث نقاط من الزوراء وتعادل نوروز والموصل

حقق فريق النفط فوزاً مهماً على مضيفه الزوراء، فيما تعادل فريقا نوروز والموصل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة 37 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة 8:30 مساءً وانتهت لصالح النفط بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابل لفريق الزوراء جاء الهدف عن طريق اللاعب محمد عدنان في الدقيقة 32.

‏وفي الشوط الثاني أهدر لاعب النفط أحمد خالد ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز رفع النفط رصيده للنقطة 45 بالمركز 11، وتجمد رصيد الزوراء عن النقطة 66 بالمركز الرابع.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق نوروز مع ضيفه فريق الموصل بنتيجة 1-1، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب نوروز في السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الموصل بهدف واحد دون مقابل لنوروز جاء الهدف عن طريق اللاعب عمران زكي في الدقيقة 45+5.

‏وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التعديل في الدقيقة 50 عن طريق اللعب محمد رضا.

وشهد اللقاء طرد لاعب نوروز محمد دلاور في الدقيقة 90 ليكمل نوروز ما تبقى من المواجهة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الموصل رصيده للنقطة 54 بالمركز الثامن ورفع الموصل رصيده للنقطة 44 بالمركز 14.