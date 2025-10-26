دوري النجوم.. النجف يقتنص فوزاً قاتلاً من الطلبة وزاخو يتفوق على الموصل

شفق نيوز- النجف/ زاخو

حقق فريق النجف فوزاً قاتلاً على ضيفه الطلبة، كما تغلب زاخو على الموصل، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة 8:30 مساءً، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+3 من زمن المباراة، قبل أن يسجل النجف هدفه القاتل عن طريق رضا فاضل.

وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده للنقطة 3 بعد تحقيقه أول فوز بالمركز 15، وتجمد رصيد الطلبة عندالنقطة 7 بالمركز 11.

‏وضمن المنافسات فاز فريق زاخو على ضيفه فريق الموصل بهدف دون رد.

وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب زاخو الدولي.

‏وفي الشوط الأول زاخو هدفه والحيد عن طريق يوسف الآلوسي في الدقيقة 32، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

ورفع زاخو رصيده للنقطة التاسعة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الموصل عند النقطة 6 بالمركز 12.