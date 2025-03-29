دوري النجوم.. الميناء يفوز على النفط وتعادل سلبي ينهي لقاء الكرمة وديالى

شفق نيوز/ فاز فريق الميناء على ضيفه النفط بهدفين دون مقابل، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب الميناء عند الساعة 9:15 مساء، انتهى شوطها الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل للنفط جاء في الدقيقة الثانية عن طريق علاء عبد الزهرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الميناء الهدف الثاني عن طريق المحترف جون جيراند في الدقيقة 48.

‏وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 28 بالمركز 15، وتجمد رصيد النفط عند النقطة بالمركز 33 بالمركز التاسع.

‏وفي مباراة أخرى ضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق الكرمة مع ضيفه ديالى سلبياً من دون أهداف.

‏وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الرمادي.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 35 بالمركز السابع ورفع ديالى وصيده للنقطة 15 بالمركز 19.