دوري النجوم.. الميناء يجتاز نفط البصرة وتعادل ثلاثي بين كربلاء والقاسم

شفق نيوز/ شهد دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مباراتين أسفرتا عن فوز الميناء على نفط البصرة، وتعادل كربلاء مع القاسم بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 للدوري.

ففي المباراة الأولى، فاز فريق الميناء على فريق نفط البصرة بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت في ملعب الفيحاء عند الساعة الخامسة مساءً بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه في الدقيقة 49 عن طريق تيسيلا كيسندا .

وشهد اللقاء طرد لاعب نفط البصرة اسماعيل اورو في الدقيقة 64 ليكمل نفط البصرة المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 31 بالمركز 16، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 24 بالمركز 18.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها، خرج فريق كربلاء بتعادل مثير مع ضيفه فريق القاسم بنتيجة 3-3.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت بنفس التوقيت على ملعب كربلاء الدولي، بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل للقاسم، جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب كريم بن عريف في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني سجل كربلاء هدفه الثاني في الدقيقة 51 عن طريق محمد اوتارا، وقلص القاسم النتيجة بتسجيله هدفه الاول عن طريق سيف رشيد بالدقيقة 57، وتمكن القاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة عن طريق حيدر عبد الرحيم في الدقيقة 85، وبعد دقيقة 86 سجل القاسم الهدف الثالث عن طريق الحارث حاتم، وسرعان ما تمكن فريق كربلاء من تعديل النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب حسين طالب.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 44 بالمركز السادس، ورفع كربلاء رصيده للنقطة 22 بالمركز 19.