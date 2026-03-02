دوري النجوم.. الموصل يخطف نقطة ثمينة من الزوراء في ختام الجولة 20

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق الموصل نقطة ثمينة من مضيفه الزوراء، مساء اليوم الاثنين، في ختام مواجهات الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في بغداد عند الساعة 11:15 مساءً وانتهت بنتيجة 1-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل، جاء الهدف برأسية مباغتة من قبل اللاعب برايان رياكسوس في الدقيقة 21.

‏وفي الشوط الثاني أدرك فريق الموصل هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء الدين الدالي في الدقيقة 90، وكاد الموصل أن يخرج فائزاً في وقت قاتل حينما احتسب الحكم يوسف سعيد ركلة جزاء ثانية للموصل في الدقيقة 90+5 لكن أضاعها اللاعب علاء الدين الدالي.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 32 بالمركز الثامن، كما رفع الموصل رصيده للنقطة 23 بالمركز 15.