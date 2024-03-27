دوري النجوم.. الكهرباء يفوز على أمانة بغداد في مباراة مؤجلة

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء لكرة القدم، على ضيفه أمانة بغداد، يوم الأربعاء، بنتيجة 1-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 15 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدفه في الدقيقة 66 عن طريق محمود خليل.

وبهذه النتيجة، ارتقى فريق الكهرباء، إلى المركز 12 برصيد 23 نقطة، بينما بقي فريق أمانة بغداد في المركز 18 برصيد 13 نقطة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من مهند قاسم حكم ساحة، وأحمد صباح مساعد أول، ورضا عباس مساعد ثاني، ومحمد صادق حكم رابع، ومحمد سلمان حكم فار.