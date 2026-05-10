دوري النجوم.. الكرمة يمطر شباك الجوية بثلاثية والشرطة يفوز على الغراف

شفق نيوز- الأنبار/ بغداد

حقق فريق الكرمة فوزاً قاسياً على المتصدر القوة الجوية، فيما تغلب الشرطة على الغراف، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الكرمة والقوة الجوية عند الساعة الثامنة مساء، على ملعب الجولان في الأنبار وهو الملعب الافتراضي للكرمة، وانتهت لصالح الأرض والجمهور بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرمة بثلاثة أهداف دون مقابل للجوية، جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة الأولى من المباراة، وأضاف الكرمة هدفه الثاني عن طريق أموري فيصل بالدقيقة 24، وسجل الكرمة هدفه الثالث عن طريق اللاعب جميل اليحمدي في الدقيقة 45+3.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المواجهة.

وشهد اللقاء طرد لاعب القوة الجوية أمينو عمر في الدقيقة 48 لتراكم البطاقات، ليكمل الجوية اللقاء بعشرة لاعبين لغاية الدقيقة 68 إذ حصل لاعب القوة الجوية مهند أبو طه على كارت أحمر مباشر ليطرد من المباراة ويكمل الجوية بتسعة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع الكرمة رصيده للنقطة 57 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 77 بالمركز الأول.

وفي نفس التوقيت جرت مباراة الشرطة وضيفه الغراف على ملعب نادي الشرطة في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف واحد دون مقبل للغراف، جاء هدف الشرطة عن طريق اللاعب عبد الرزاق قاسم في الدقيقة السادسة.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 73، وتجمد رصيد الغراف عند النقطة 39 بالمركز 13.