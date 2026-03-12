دوري النجوم.. الكرمة يكرم الغراف بثلاثية والشرطة يخطف نقاطاً ثمينة من الموصل

شفق نيوز- بغداد

حقق الكرمة فوزاً مستحقاً على ضيفه الغراف بثلاثة أهداف نظيفة، مساء الخميس، على ملعب الرمادي ضمن الجولة 22 من دوري نجوم العراق.

افتتح أيمن حسين التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة 36، ليغادر الفريقان الملعب في نهاية الشوط الأول بتقدم مريح للكرمة.

وفي الشوط الثاني، أغلق مدافع الغراف فابريس أغبوتشو الحساب بهدف في مرمى فريقه خطأً في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الكرمة إلى 41 نقطة محافظاً على المركز الرابع، فيما تجمّد الغراف عند 29 نقطة في المركز العاشر.

في مباراة ثانية من الجولة ذاتها، خطف الشرطة ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الموصل على ملعب دهوك بهدف وحيد دون رد.

جاء الشوط الأول خالياً من الأهداف، قبل أن يحسم معتز زادام المباراة بهدف من كرة ثابتة في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وقفز الشرطة بهذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يغرق الموصل في منطقة الخطر بـ23 نقطة في المركز الخامس عشر.