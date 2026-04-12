دوري النجوم.. الكرمة يفوز على النجف والطلبة يتخطى زاخو

فاز فريق الكرمة على النجف، كما تغلب الطلبة على زاخو، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وحقق الطلبة فوزاً ثميناً على مضيفه زاخو بهدفين لهدف في المواجهة الأولى التي جرت على ملعب زاخو الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني بدأ زاخو بالتسجيل عن طريق اللاعب ماثيوس لوكاس في الدقيقة 59، وتمكن الطلبة من إدراك التعادل في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب أحمد سهيل بعد تنفيذ ركلة ركنية لتدخل مرمى زاخو مباشرة دون أن تمس أحد، وأضاف الطلبة هدفه الثاني في الدقيقة 80 عبر اللاعب علي سعد جبار.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده للنقطة 54 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 44 بالمركز الثامن.

وقاد نجم المنتخب العراقي أيمن حسين فريق الكرمة إلى فوز مستحق على مضيفه النجف بنتيجة 3-0، في المباراة الثانية التي جرت على ملعب النجف الدولي بنفس التوقيت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بهدف واحد دون مقابل، جاء الهدف عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني أضاف أيمن حسين هدفاً ثانياً للكرمة في الدقيقة 81، وأضاف عمر أحمد مجباس الهدف الثالث للكرمة في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز رفع الكرمة رصيده للنقطة 50 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 14 بالمركز 19.