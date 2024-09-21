دوري النجوم.. الكرمة يخطف نقطة من بطل الدوري والنفط يتعادل مع النجف بهدف قاتل

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة مع ضيفه الكرمة بنتيجة 2-2 في منافسات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم السبت عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 سجل الشرطة اولا عن طريق حسين علي بالدقيقة 30 ، وتمكن الكرمة من تعديل النتيجة في الدقيقة 34 عن طريق محمد عدنان.

ومع بداية الشوط الثاني، عند الدقيقة 46 سجل الشرطة هدف التقدم عن طريق البديل لوكاس سانتوس ، وفي الدقيقة 88 تمكن الكرمة من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب عباس قاسم.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها؛ تعادل فريق النجف مع ضيفه فريق النفط بنتيجة 1- 1، في المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي.

سجل هدف النجف اللاعب دومنيك مندي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وعادل النفط عن طريق أحمد صبري النتيجة في الدقائق الاخيرة الوقت بدل الضائع.