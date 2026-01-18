دوري النجوم.. الكرمة يحقق الفوز على الموصل ويقفز للمركز الثاني

شفق نيوز- دهوك

حقق فريق الكرمة فوزاً مهماً على فريق الموصل، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الـ5:30 مساءً على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لنادي الموصل، وانتهت لصالح الكرمة بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بنتيجة 3-1، سجل الكرمة أولاً في الدقيقة الأولى عن طريق المحترف علي علوان، وتمكن الموصل من تعديل النتيجة عن طريق علاء الدين الدالي في الدقيقة 7، وعاد الكرمة ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 31 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أحمد مكنزي، وأضاف المدافع هلو فائق هدف الكرمة الثالث في الدقيقة 45+2.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء بفوز الكرمة على مضيفه الموصل.

وبهذا الفوز رفع الكرمة رصيده للنقطة 26 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الموصل عند النقطة 12 بالمركز 16.