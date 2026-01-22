دوري النجوم.. الكرمة يجتاز أمانة بغداد ويحتفظ بالمركز الثاني

شفق نيوز- دهوك

‏تمكن فريق الكرمة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق امانة بغداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 14 لدوري النجوم العراقي لكرة القدم.

انطلقت المباراة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب زاخو الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة .

‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف .

‏وفي الشوط الثاني سجل امانة بغداد هدفه في الدقيقة 47، وتمكن الكرمة من تعديل النتيجة في الدقيقة 49 من خطا لدفاع امانة بغداد لامين ساماتية، واضاف الكرمه هدفه الثاني في الدقيقة 59 عبر اللاعب عبد الاله غازي فيصل .

وبهذا الفوز رفع الكرمة رصيده للنقطة 29 بالمركز الثاني وتجمد رصيد امانة بغداد عمد النقطة 17 بالمركز 13.