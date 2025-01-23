دوري النجوم.. الكرخ يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الكرمة

شفق نيوز/ خطف فريق الكرخ ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الكرمة بعد تحقيقه الفوز بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏انتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت اليوم الخميس على ملعب الرمادي عند الساعة 5:00 الخامسة مساءً، بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الكرخ هدفه الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب افياني ايزي.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 15 بالمركز 16، فيما تجمد رصيد الكرمة عند النقطة 20 بالمركز 12.