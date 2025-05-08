دوري النجوم.. القوة الجوية ينجو من الخسارة ونوروز يهزم النجف

شفق نيوز/ أفلت فريق القوة الجوية من خسارة مؤكدة أمام الميناء بعدما سجل هدف التعادل في وقت قاتل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الميناء بمحافظة البصرة عند الساعة السادسة مساءً.وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدفين مقابل هدف واحد للقوة الجوية؛ إذ افتتح حميد الطائي التسجيل للميناء في الدقيقة 14، قبل أن يعادل محمد جواد النتيجة للجوية في الدقيقة 32. وعاد الميناء ليتقدم مجددًا عبر قائده علاء عبد الزهرة في الدقيقة 39.

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+3، حيث تمكن المحترف العماني من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الميناء رصيده إلى النقطة 35 محتلاً المركز السادس عشر، فيما رفع القوة الجوية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى جرت ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق نوروز على مضيفه النجف بنتيجة 1-0.

أقيمت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي، وتمكن نوروز من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب مروان حسين في الدقيقة 41 من الشوط الأول، دون تغيير في النتيجة حتى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز، رفع نوروز رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد النجف عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.