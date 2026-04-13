دوري النجوم.. القوة الجوية يفوز على الكهرباء وديالى يخطف ثلاث نقاط ثمينة

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق القوة الجوية فوزاً ماراثونياً على الكهرباء، فيما خطف ديالى ثلاث نقاط ثمينة من الكرخ، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي مباراة ماراثونية مجنونة امتد وقتها الإضافي إلى أكثر من 20 دقيقة نجا فريق القوة الجوية من خسارة أكيدة أمام مضيفه الكهرباء بعد تسجيله هدف التعديل بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع والفوز في الدقيقة 90+19.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء عند الساعة 7:30 مساءً وانتهت لصالح القوة الجوية 3-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد للصقور، سجل القوة الجوية أولاً بخطأ دفاعي بعد أن أودع مدافع الكهرباء سامويل اوتارا الكرة داخل مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وأدرك الكهرباء التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 32، وعاد الكهرباء ليسجل هدف جميل من مقصية لأحمد عايد في الدقيقة 46+1.

وفي الوقت القاتل عند الدقيقة 90+7 سجل سعد عبد الأمير هدف التعديل للصقور، وسجل الجوية هدف الفوز في الدقيقة 90+19 عبر اللاعب هيثم الجويني.

وبهذه النتيجة عزز القوة الجوية صدارته بعد رفع رصيد إلى 66 نقطة، بينما تحمد رصيد الكهرباء عند النقطة 27 بالمركز 17.

وفي المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق ديالى على مضيفه ديالى بهدفين دون مقابل.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الكابتن شرار حيدر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل ديالى هدفه في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب علي رحيم أحمد وأضاف ديالى هدفه الثاني في الدقيقة 90+ 8 إبراهيما تانديا.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 38 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 45 بالمركز السابع.