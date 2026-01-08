دوري النجوم.. القاسم يلاقي الشرطة والموصل يواجه أربيل في انطلاق الجولة 11

شفق نيوز- النجف/ دهوك

تنطلق منافسات الجولة 11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بإقامة مباراتين في النجف ودهوك.

‏وتقام مباراة واحدة في الساعة الثالثة عصراً تجمع فريق القاسم مع ضيفه فريق الشرطة وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

ويتذيل فريق القاسم قائمة فرق دوري نجوم العراق بعد الجولة العاشرة بنقطة واحدة، بينما يحتل فريق الشرطة المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً تجمع فريق الموصل وضيفه أربيل وتقام المباراة على ملعب دهوك الدولي.

ويتصدر فريق أربيل قائمة دوري النجوم بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق الموصل المركز 15 برصيد 12 نقطة.