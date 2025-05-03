دوري النجوم.. القاسم يخطف ثلاث نقاط ثمينة من نفط ميسان

شفق نيوز/ ‏فاز فريق القاسم على مضيفه نفط ميسان بهدف دون رد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي في الساعة الـ5:30 عصراً، ‏انتهى شوطها الأول بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابل لفريق نفط ميسان جاء عن طريق اللاعب سيف رشيد في الدقيقة 18.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع القاسم رصيده للنقطة 48 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 43 بالمركز العاشر.