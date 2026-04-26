دوري النجوم.. القاسم يتعادل مع الكرمة بوقت قاتل

شفق نيوز- بغداد

‏تعادل فريق الكرمة مع مضيفة القاسم، يوم الأحد، في انطلاق منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد وهو الملعب الافتراضي لنادي القاسم، عند الساعة الثالثة مساءً.

وكانت المباراة مقررة مسبقاً على ملعب النجف، الا أنه تم تغيير مكانها وموعدها في اللحظات الأخيرة بسبب عدم جاهزية ملعب النجف الدولي.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفاً رائعاً من مقصيه على الوضع الطائر للاعب عمر عبد مجباس في الدقيقة 50، وبعد دقيقتين سجل الكرمة هدفه الثاني عند الدقيقة 52 عبر اللاعب مؤمل عبد الرضا، وقلص القاسم النتيجة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عبد الخالق محمد في الدقيقة 90، وتمكن القاسم من تسجيل التعادل بوقت قاتل قبل النهاية بثوان من تسديدة قوية للاعب أمير حسين في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 53 بالمركز السادس ورفع القاسم رصيده للنقطة الثانية بالمركز الأخير.