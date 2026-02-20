دوري النجوم.. الغراف يهزم دهوك ونوروز يتغلب على النجف

شفق نيوز- ذي قار/ السليمانية

حقق فريق الغراف فوزاً مهماً على ضيفه دهوك بنتيجة 4-3، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت على ملعب الناصرية عند الساعة التاسعة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم الغراف بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح التسجيل اللاعب فيديليس كوكو في الدقيقة 42، قبل أن يضيف بشير غوراني الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، فيما قلص دهوك الفارق في الدقيقة 45+5 عبر يوسف بن سودة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عزز فيديليس كوكو تقدم الغراف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يضيف فريقه الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وقلص دهوك النتيجة عبر كريم درويش في الدقيقة 80، ثم سجل بيتر كوركيس الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز رفع الغراف رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد دهوك عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمن الجولة ذاتها، تغلب فريق نوروز على ضيفه النجف بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت على ملعب نوروز في السليمانية بالتوقيت ذاته.

وسجل نوروز هدفيه في الشوط الثاني، إذ افتتح إبراهيم محمد رؤوف التسجيل في الدقيقة 80، قبل أن يضيف محمد رضا الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

وشهد اللقاء طرد لاعب النجف إبراهيم موسى هارونا في الدقيقة 70، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع نوروز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد النجف عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر.