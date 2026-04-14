‏دوري النجوم.. الغراف يقسو على القاسم بخماسية في ختام الجولة 28

تمكن فريق الغراف من تحقيق فوزاً كبيراً على مضيفه القاسم بنتيجة 5-1، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مواجهات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم، عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الغراف بهدفين مقابل هدف واحد للقاسم، سجل القاسم أولاً في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب عبد الله باسم، وتمكن الغراف من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب فيديليس كوكو، وفي الدقيقة 41 أضاف الغراف هدفه الثاني عن طريق اللاعب أحمد الحاضري.

وفي الشوط الثاني سجل الغراف هدفه الثالث عبر اللاعب مقتدى سعد بالدقيقة 70، وعاد الغراف ليسجل هدفه الرابع بالدقيقة 79 عبر اللاعب فيديليس كوكو، بينما سجل بلند آزاد الهدف الخامس للغراف في الدقيقة 87.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الغراف رصيده للنقطة 36 بالمركز 13، بينما تجمد رصيد فريق القاسم عند النقطة الواحدة بالمركز الأخير.