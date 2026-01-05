دوري النجوم.. الغراف يخطف نقطة ثمينة من الزوراء والكرمة يتغلب على النجف

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق الغراف نقطة ثمينة من الزوراء، فيما فاز الكرمة على النجف، مساء اليوم الاثنين، في ختام مواجهات الجولة العاشرة في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة السادسة والنصف مساءً وانتهت بالتعادل من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 18بالمركز الخامس، ورفع الغراف رصيده للنقطة 13 بالمركز 14.

وضمن المنافسات فاز فريق الكرمة على ضيفه النجف بهدفين نظيفين.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الكابتن شرار حيدر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفه الأول في الدقيقة 66 من ركلة جزاء نفذها بنجاح علي علوان، وأضاف اللاعب جميل سليم الهدف الثاني للكرمة في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 20 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 7 بالمركز 18.