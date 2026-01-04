دوري النجوم.. الطلبة ينتصر على القاسم بتسعة لاعبين وأربيل الجوية "حبايب"

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

حقق فريق الطلبة فوزاً صعباً على القاسم، فيما انتهت مباراتي القوة الجوية وأربيل، والكرخ والموصل بالتعادل، مساء اليوم الأحد، في انطلاق مواجهات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الثلاث في الساعة الرابعة مساء، حيث التقى فريقا الطلبة والقاسم على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وهو الملعب الافتراضي للقاسم، وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 3-0.

وبسبب الضائقة المالية التي يعاني منها القاسم حضر إلى بغداد على نفقة نادي الطلبة الذي تكفل باستضافة الفريق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف دون مقابل للقاسم، جاء عن طريق اللاعب ماسيي جاك في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني أضاف الطلبة هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب داريو بازمينو، وعزز الطلبة بهدف ثالث في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب حسين عامر.

وشهد اللقاء طرد لاعب الطلبة زيد إسماعيل في الدقيقة 55، كما طرد لاعب الطلبة كرار سعد في الدقيقة 73، ليكمل الطلبة المباراة بتسعة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 17 بالمركز السادس، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الواحدة بالمركز الأخير.

وفي لقاء أربيل والقوة الجوية الذي جرى على ملعب فرانسو، انتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ورغم التعادل فقد تمسك أربيل بالصدارة برصيد 24 نقطة، بينما رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 19 بالمركز الثالث.

وفي المواجهة الثالثة تعادل فريق الكرخ مع ضيفه الموصل بنتيجة 2-2، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، سجل الكرخ أولاً عن طريق علي قاسم في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، وسجل الهدف الثاني محمد خالد من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 24، وتمكن الموصل من تعديل النتيجة عن طريق علاء الدين الدالي من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وجاء هدف التعديل الثاني عن طريق عبد العيساوي في الدقيقة 31.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 16 بالمركز السابع، ورفع الموصل رصيده للنقطة 12 بالمركز 14.