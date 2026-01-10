دوري النجوم.. الطلبة يحقق الفوز على الكهرباء بثنائية نظيفة

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق نادي الطلبة فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق الكهرباء بهدفين دون رد، وذلك في آخر مباريات الجولة 11 من دوري نجوم العراق.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد عند الساعة الخامسة والنصف مساءً .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف .

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب منتظر عادل ، واضاف الطلبة هدفه الثاني عن طريق حبيب الوسلاتي في الدقيقة 72 .

وجرت المباراة على أرضية موحلة نتيجة تساقط الامطار وتراكمه، ما أدى الى تجمع المياه في ملعب المدينة وأثر ذلك سلباً على المستوى الفني العام للفريقين.

وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 20 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 8 بالمركز 17 .