دوري النجوم .. الطلبة يحقق الفوز على الكرمة

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم الخميس عند الساعة 8:10 مساءً بعد أن كان مقررا لها أن تنطلق الصافرة في الساعة 7:45.

انتهى الشوط الاول بتقدم الطلبة بهدفين دون مقابل للكرمة ، جاء هدف الطلبة الاول عن طريق المحترف سايمون ماسوفا في الدقيقة 41 ،بينما سجل الهدف الثاني المحترف أوغستين اموتو في الدقيقة 45+3.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وتاخرت المباراة 25 دقيقة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف لتنطلق المباراة في الساعة الثامنة وعشرة دقائق بعد حضور سيارة الإسعاف لملعب المدينة.