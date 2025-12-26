دوري النجوم.. الطلبة يحقق الفوز على الشرطة في "ديربي" بغداد

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الطلبة، يوم الجمعة، فوزا مستحقاً على ضيفه فريق الشرطة بنتيجة 1-0، في مباراة قمة جماهيرية ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي عند الساعة السادسة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الطلبة هدفه في الدقيقة 62 عن طريق حبيب الوسلاني.

وشهد ملعب المدينة في بغداد حضوراً جماهيرياً واسعاً من أنصار الفريقين، ما اصفى على المباراة أجواءً حماسية رائعة.

وقفز الطلبة بعد فوزه اليوم الى المركز 5 برصيد 14 نقطة، وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 15 بالمركز الرابع.