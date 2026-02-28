دوري النجوم.. "الصقور" يعزز صدارته بثنائية أمام النجف

شفق نيوز- بغداد

واصل فريق القوة الجوية تحليقه في صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه النجف بنتيجة (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20.

المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي عند الساعة 11:15 مساءً، انتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد، سجله اللاعب محمد جواد في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق هدفه الثاني عبر رأسية جميلة للمحترف العُماني عصام الصبحي في الدقيقة 48.

وشهد اللقاء سيطرة واضحة للقوة الجوية على مجريات اللعب، ليحقق بذلك فوزه السابع توالياً بالعلامة الكاملة.

وبهذا الانتصار، رفع القوة الجوية رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد النجف عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.