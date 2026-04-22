دوري النجوم.. الشرطة يهزم القاسم والتعادل ينهي لقاء الموصل والنفط

حقق ‏فريق الشرطة فوزاً مهماً على ضيفه القاسم، فيما انتهت مباراة الموصل والنفط بالتعادل السلبي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الشرطة والقاسم على ملعب نادي الشرطة في العاصمة بغداد عند الساعة الـ 5:00 مساءً، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 3-1.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل فريق القاسم أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء محيسن في الدقيقة 22، وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب مناف يونس.

وفي الشوط الثاني أضاف الشرطة هدفه الثاني عن طريق اللاعب ليونيل اتيبا في الدقيقة 86، وسجل الشرطة هدفه الثالث عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 63 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الوحيدة بالمركز الأخير.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق الموصل مع ضيفه فريق النفط سلباً من دون أهداف.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الفيحاء في البصرة وهو الملعب الافتراضي للموصل.

وبهذه النتيجة رفع الموصل رصيده للنقطة 37 بالمركز 13، كما رفع النفط رصيده للنقطة 38 بالمركز 11.