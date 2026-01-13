"دوري النجوم".. الشرطة يكرم ضيفه الموصل والتعادل يحسم لقاء الزوراء وديالى

شفق نيوز- ديالى/ بغداد

تعادل فريق ديالى مع ضيفه فريق الزوراء بنتيجة (1-1)، في انطلاق الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب ديالى عند الساعة الثالثة عصراً، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح الزوراء التسجيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسن عبد الكريم، في الدقيقة 79، قبل أن ينجح فريق ديالى في إدراك هدف التعادل سريعاً عند الدقيقة 81، عبر رأسية جميلة للاعب ثامر الصالحي.

وبهذه النتيجة، رفع الزوراء رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، فيما رفع ديالى رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق الموصل بنتيجة (3-0).

وجرت المباراة في التوقيت نفسه على ملعب الشرطة الجديد، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل، سجله اللاعب الكاظم مسبح في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، أضاف الشرطة الهدف الثاني عن طريق اللاعب أثير صالح مهدي في الدقيقة 52، قبل أن يختتم بسام شاكر الثلاثية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز، رفع الشرطة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الموصل عند 12 نقطة في المركز 15.