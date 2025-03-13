دوري النجوم.. الشرطة يقسو على نفط ميسان برباعية وزاخو يعتلي الصدارة بفوز مهم

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة بنتيجة كبيرة على مضيفه نفط ميسان برباعية نظيفة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة التاسعة والربع مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لنفط ميسان جاء من ركلة جزاء نفذها مهند علي بنجاح عند الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل مهند علي هدفاً ثانياً للشرطة في الدقيقة 53 وعاد مهند علي ليسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 59، بينما سجل الشرطة هدفه الرابع عن طريق محمود المواس عند الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، رفع الشرطة رصيده للنقطة 47 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 32 بالمركز التاسع.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق زاخو على ضيفه النفط بنتيجة 2-1، جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب زاخو.

انتهى الشوط الأول، بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين سجل فريق النفط أولا عن طريق اللاعب مارسيس كاربريل في الدقيقة 27، وتمكن زاخو من تسجيل هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح امجد عطوان في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الثاني عبر المحترف ديبتي في الدقيقة 66.

وشهد اللقاء طرد مدافع النفط جويل تشوفو، في الدقيقة 86 لاعاقة لاعب زاخو بيار زكي، في حالة انفراد ليكمل النفط اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 49 بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 30 بالمركز 12.