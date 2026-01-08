دوري النجوم.. الشرطة يقسو على القاسم بسباعية

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الشرطة، يوم الخميس، فوزا كبيرا على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 7-1ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لنادي القاسم عند الساعة الثالثة عصراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدفين لهدف، حيث سجل القاسم أولا في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب محمد علي عطية وجاء هدف التعديل للشرطة عن طريق اللاعب محمود المواس في الدقيقة 11، وعاد الشرطة ليسجل هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الاول عن طريق احمد فرحان في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثالث والرابع عن طريق اللاعب ليونيل اتيبا في الدقيقة 65-69، واضاف دومنيك ميندي الهدف الخامس للشرطة في الدقيقة 71، وعاد الشرطة ليسجل هدفه السادس عن طريق احمد فرحان في الدقيقة 87، ثم سجل الشرطة هدفه السابع عبر اللاعب شريف عبد الكاظم في لدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة وفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 21 بالمركز الثاني مؤقتاً، وبقى فريق القاسم يعاني بالمركز الاخير بنقطة واحدة.