دوري النجوم.. الشرطة يستعيد الصدارة بفوز ثمين على نفط البصرة في مباراة مؤجلة

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة لكرة القدم، يوم الثلاثاء، من استعادة الصدارة بعد تحقيقه الفوز على فريق نفط البصرة بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة من الجولة (18) لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة مساءً، بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل لنفط البصرة، سجل الشرطة في الدقيقة 7 عن طريق محمود المواس، وأضاف حسين علي الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني قلص نفط البصرة النتيجة بتسجيله هدف جاء عن طريق حسن داخل في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 92 سجل الشرطة هدفه الثالث عن طريق عبد الرزاق قاسم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 53 بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 23 بالمركز 17.